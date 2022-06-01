Нардеп Ковалев торгует с оккупантами и разместил российские войска в своем санатории, - ГБР

ГБР открыло уголовное производство в отношении народного депутата Алексея Ковалева, который сотрудничает с оккупационными силами рф на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории россии, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма. Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань», - говорится в сообщении.

В Facebook депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что «россия на Херсонщине надолго». В апреле текущего года генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла против Ковалева уголовное производство по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационная деятельность»).

Напомним, что 3 мая Ковалева исключили из фракции «Слуга народа».