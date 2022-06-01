В Северодонецке во многом решается судьба Донбасса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает битву за Северодонецк одной из ключевых в борьбе за Донбасс.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Северодонецк по итогам и этих суток остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая, пожалуй, одна из самых трудных в течение этой войны. Благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса, - подчеркнул Президент.
Также Зеленский упомянул Донецк, который под российской оккупацией перестал быть развитым бизнес-центром.
- 10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла россия. Теперь это город-призрак, который потерял большинство людей, тысячи жизней и абсолютно все перспективы. Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наш флаг, и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальную жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирная, безопасная, открытая для мира, - сказал Зеленский.