ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты развернули на Херсонщине ракетные комплексы «Искандер»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 8 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 9 июня.

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00:20 Вблизи Херсона военные рф развернули ракетные комплексы «Искандер-М». Есть угроза нанесения ракетных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет «Суспільне».

По его словам, есть угроза нанесения войсками рф с территории временно оккупированного Крыма ракетных ударов по военным и гражданским объектам, в частности из района населенного пункта Мелководное, расположенного в восьми километрах от административной границы с Херсонской областью.

00:05 В Украину продолжается доставка из США гаубиц M777. В Генштабе ВСУ сообщили, что их грузят на самолеты на базе воздушного резерва «Марш» в штате Калифорния.