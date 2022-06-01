Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 30 рашистов с техникой и полевые склады боеприпасов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 8 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:36 На Южнобугском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК «Точка-У».

07:18 Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Преимущественная тактика – артиллерийско-минометные дуэли, но иногда враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций. Но без успеха – ретируется, оставляя убитых, раненых и поврежденную технику, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Для убедительного противовеса армейской авиацией нанесены два удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов в Херсонской области.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в объеме 30 рашистов, двух единиц бронированной и четырех - автомобильной техники. Также в разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены полевые склады боеприпасов.

В Черном море группировка разнородных сил черноморского флота рашистов, держась на безопасном расстоянии от украинского побережья, отрабатывает обучение по боевой устойчивости группировки в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации. В том числе отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», установленных ими на корабельно-катерном складе. При этом три надводных и один подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов. Итого, 28 «Калибров» наготове.

07:07 Отбой воздушной тревоги.

06:50 В Николаевской области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.