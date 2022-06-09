Разминирование украинских портов может занять несколько месяцев, – ООН

Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев.

Об этом заявил специальный советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс в Bloomberg.

– Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти… На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев, – сказал Адамс.

Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», ​​чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.

МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.

Разблокировку украинских портов и экспорт зерна Зеленский также обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.