Разминирование украинских портов может занять несколько месяцев, – ООН

Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев.
Об этом заявил специальный советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс в Bloomberg.
– Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут зайти или выйти… На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев, – сказал Адамс.
Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.
МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.
Разблокировку украинских портов и экспорт зерна Зеленский также обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.