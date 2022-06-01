Двух предателей, которые воевали за рф на Херсонщине и Николаевщине, приговорили к 13 годам тюрьмы

Шевченковским райсудом Киева двое граждан Украины приговорены к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за госизмену.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В суде доказано, что два жителя АР Крым перешли на сторону врага и в 2014 и 2020 годах заключили контракты о прохождении военной службы в воинской части №12676 вооруженных сил рф.

В составе армии оккупантов в феврале 2022 года они участвовали в боевых действиях на территории Николаевской и Херсонских областей.

С 25 по 28 февраля они обеспечивали противовоздушную оборону войск рф в районе дамбы Каховской гидроэлектростанции вблизи Новая Каховка Херсонской области.

А 1 марта обвиняемые вступили в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины в районе города Баштанка Николаевской области. 2 марта они взяты в плен на территории Николаевской области.

Напомним, что несколько ранее суд приговорил к 14 годам тюрьмы предателя, который попал в плен на Николаевщине. До него двум другим военнослужащим-изменникам суд вынес наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы.