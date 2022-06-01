Рф минирует Херсонщину старыми боеприпасами – начальники оккупантов уже нашли выход, как не платить компенсации семьям своих погибших саперов

Россия минует Херсонщину боеприпасами изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. На своих же минах уже подоровались несколько российских саперов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении, оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике. Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

Недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций.

При попытке установления минных заграждений, на старых боеприпасах уже взорвалось несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7-й военной базы 49-й общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) русских оккупационных войск.

С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.