«К нам идет помощь, и успех мы развиваем»: Ким рассказал о контрнаступлении на Херсон

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об успехах контрнаступления на оккупантов в направлении Херсона. Также ВСУ в регионе получают помощь от западных партнеров, в частности, гаубицы М-777.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

– У нас успехи есть, враг несет безумные потери там, есть места, где за три дня две роты положили на ровном месте, все это знаем, они там сейчас собирают своих двухсотых, – рассказывает Виталий Ким.

Южный фронт двигается не так быстро, как хотелось бы военным, но за последние недели оккупированный Херсон стал на несколько километров ближе.

– Мы двигаемся в обратном направлении. В Николаевской и Херсонской области линия фронта смещается в их сторону. Время работает на нас, к нам следует помощь, и успех мы развиваем, — говорит глава Николаевской областной военной администрации.

М-777 американская пушка, которую очень ждали на фронте, именно та помощь, которая позволяет развивать успех и отодвинуть противника от наших городов. Ребята называют ее снайперской винтовкой калибра 155 миллиметров. В определенных условиях эта пушка может работать как высокоточное оружие.

Качественная разведка, слаженная работа расчета, и пушка поражает цель с первого выстрела – за многие километры от позиции. Вражеская бронированная машина больше никуда не уедет.

Большой калибр и маленькие габариты - «три топора», как еще называют эту установку, самая легкая в мире гаубица сто пятьдесят пятого калибра. Преимущество, которое сохраняет жизнь. Расчет за считанные секунды может развернуть ее из производного в боевое положение. И наоборот – быстро пришел – быстро ушел. Успел до того, как прилетела «ответка».

Война принудительно подталкивает Украину переходить на натовский калибр.

– Не секрет, что старые системы, была проблема и с износом, и с боеприпасами, поэтому когда партнеры предоставили нам эти пушки, это глоток свежего воздуха, действительно, — говорят бойцы.

Армия вынуждена форсированными темпами учиться воевать иностранной техникой, отличающейся от украинской. Даже запал снаряда здесь выглядит иначе. Артиллеристы учились за границей, стандартный многомесячный курс подготовки прошли в считанные дни.

– Наши партнеры, это не передать словами их восторг нашими Вооруженными силами, вообще Украиной, нашим сопротивлением. Никто не ожидал, что мы это сможем, и кто мы на самом деле, никто не знал. Доходит до слез у взрослых мужчин, что они не плечом к плечу с нами, что они здесь не воюют, — рассказывает военнослужащий ВСУ.

Сейчас в Украину следует дополнительное количество тяжелой артиллерии от союзников, но и Россия тоже подтягивает свои резервы. Оккупанты гонят эшелоны с оружием даже с Дальнего Востока.

В сюжете отмечается, что нашим союзникам нужно понять: гаубицы «три семерки» — лишь незначительная часть длинного списка современного оружия, который жизненно необходим украинцам. Потому что нам нужно освобождать пятую часть Украины, а не только несколько километров херсонской степи.