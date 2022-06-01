Польские САУ «Краб» уже готовы к работе на фронте, – Резников

К выполнению боевых заданий на фронте готовы польские САУ «Краб».

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 - это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь», – отметил Резников.

Министр обороны рассказал, что по состоянию на сегодняшний день МОУ обеспечены поставки в ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход.

Одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров, а также снарядов к ним, составляющим более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

Резников отметил, что десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период.

По поставке в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, которая суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией, отметил министр.

Алексей Резников также отметил самоотверженную и профессиональную работу специалистов ДК «Укроборонпром», которые восстановили или поставили на службу нашим воинам сотни единиц военной и специальной техники, в частности – трофейной.

Министр обороны рассказал, что от партнеров Украина получили около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и т.д.), работа в этом направлении продолжается. Также партнеры помогали с тысячами единиц ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и др.), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и т.д.) и гранатометами (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.).

«Это далеко не полный перечень, о некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас», – пишет Резников.

Кроме этого Минобороны через разные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе несколько десятков ударных. По словам Резникова, правительство ожидает в ближайших пакетах помощи еще серьезные БПЛА.

Также он вспомнил, что береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими «Нептунами» уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана чф рф крейсера «Москва».