Нардеп Чорноморов поблагодарил Грецию за поставку вооружения ВСУ и рассказал, какое именно оружие передали греки для борьбы с рф

Народный депутат Украины Артем Чорноморов поблагодарил греческих партнеров за помощь с вооружением и рассказал, какое именно оружие и боеприпасы передала Украине для борьбы с армией оккупантов.

Видео с благодарностью, записанное в Греции, и информацию о поставках вооружения, со ссылкой на греческое издание pronews, нардеп разместил в своем телеграмме канале.

«Количество оружия и боеприпасов, которые мы передали или собираемся передать украинским властям Зеленского для борьбы с «авторитарным российским режимом», невероятны», - приводит издание слова министра обороны Греции Николаоса Панагиотопулоса.

Издание отмечает, что все вооружение поступает из составов греческой армии на островах. В общем, Греция передала (и планирует передать) Украине такое вооружение:

-122 БМП-1 с боекомплектом для пулеметов; -15 тысяч 73-мм ракет; -2100 ракет калибра 122 мм; -20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; -3 200 000 патронов калибра 7,62 мм; -60 ПЗРК FIM-92 Stinger; -17 тысяч артиллерийских ракет калибра 155 мм; -1100 противотанковых ракет РПГ-18.

Как добавляет издание, для перевозки указанного вооружения было использовано 6 греческих транспортных самолетов C-130, 10 канадских и 5 новозеландских.

Напомним, ранее нардеп Чорноморов рассказал, что центральноафриканские страны согласились помочь Украине с вооружением