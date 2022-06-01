«Разминирование естественным путем»: Оккупанты хотят загнать заложников на минные поля

Оккупанты рассматривают способ «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля.

СБУ стало известно об этих ужасных намерениях захватчиков по перехваченным телефонным разговорам.

– Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя, – говорит своему коллеге военнослужащий фсб рф с позывным «Каспий».

Уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей:

– «Тор» (сотрудник фсб рф) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… Наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать.

Механизм – то есть где содержать и как кормить «рабочую силу», чтобы она помогала его кровожадной «семье».