«Они своих расстреливали сами»: Жителей «ДНР» пытками и угрозами отправляют на фронт

Жителей оккупированной части Донецкой области силой принуждают к мобилизации.

Перехват разговора супругов из «ДНР» обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Женщина рассказывает об откровенном принуждении и даже пытках:

– Приехали агитаторы. Один подписал сразу. Других, не согласившихся, заставили сложить оружие и вывезли в неизвестном направлении. Телефоны не отвечают. Их посадили в яму. Яма – это подвал. Семь «козлов» подписали потом. В обед подписали, передумали. По 230 тысяч обещали. И их в тот же день на боевые (отправили на передовую). Из семи – четыре трехсотые, один двухсотый.

Женщина пересказывает рассказ своей знакомой о практике предыдущих лет: