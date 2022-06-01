«Они своих расстреливали сами»: Жителей «ДНР» пытками и угрозами отправляют на фронт

Жителей оккупированной части Донецкой области силой принуждают к мобилизации.
Перехват разговора супругов из «ДНР» обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Женщина рассказывает об откровенном принуждении и даже пытках:
– Приехали агитаторы. Один подписал сразу. Других, не согласившихся, заставили сложить оружие и вывезли в неизвестном направлении. Телефоны не отвечают. Их посадили в яму. Яма – это подвал. Семь «козлов» подписали потом. В обед подписали, передумали. По 230 тысяч обещали. И их в тот же день на боевые (отправили на передовую). Из семи – четыре трехсотые, один двухсотый.
Женщина пересказывает рассказ своей знакомой о практике предыдущих лет:
– Когда ее муж был на контракте в 15-16 годах, и когда пацаны отказывались, складывали оружие, они своих расстреливали сами. Сейчас начались преследования. Они издали закон. Сейчас начинающих возмущаться баб к 20 годам осуждают.