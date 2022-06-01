«Они своих расстреливали сами»: Жителей «ДНР» пытками и угрозами отправляют на фронт

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09.06.2022 16:09

Жителей оккупированной части Донецкой области силой принуждают к мобилизации.

Перехват разговора супругов из «ДНР» обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Женщина рассказывает об откровенном принуждении и даже пытках:

– Приехали агитаторы. Один подписал сразу. Других, не согласившихся, заставили сложить оружие и вывезли в неизвестном направлении. Телефоны не отвечают. Их посадили в яму. Яма – это подвал. Семь «козлов» подписали потом. В обед подписали, передумали. По 230 тысяч обещали. И их в тот же день на боевые (отправили на передовую). Из семи – четыре трехсотые, один двухсотый.

Женщина пересказывает рассказ своей знакомой о практике предыдущих лет:

– Когда ее муж был на контракте в 15-16 годах, и когда пацаны отказывались, складывали оружие, они своих расстреливали сами. Сейчас начались преследования. Они издали закон. Сейчас начинающих возмущаться баб к 20 годам осуждают.

Фотофакт