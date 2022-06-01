На Николаевщине успели спасти троих детей в покинутом селе, которое обстреливают оккупанты

Генерал полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что в одном из сел на Николаевщине удалось вовремя эвакуировать детей из-под обстрелов.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня в одном заброшенном селе решили накормить собак, просто стало их очень жаль, и случайно встретили мальчика. Обстрелы, а он кормит кур, совсем не обращает внимания на взрывы. Познакомились, оказалось, что мальчика зовут Виталий. Ему 11 лет, проживает с родителями и с двумя несовершеннолетними братиками».