На Николаевщине успели спасти троих детей в покинутом селе, которое обстреливают оккупанты

Генерал полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что в одном из сел на Николаевщине удалось вовремя эвакуировать детей из-под обстрелов.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Сегодня в одном заброшенном селе решили накормить собак, просто стало их очень жаль, и случайно встретили мальчика. Обстрелы, а он кормит кур, совсем не обращает внимания на взрывы. Познакомились, оказалось, что мальчика зовут Виталий. Ему 11 лет, проживает с родителями и с двумя несовершеннолетними братиками».
«Почему-то так получилось, что мы почти заставили отдать нам детей, которых мы вывезли к их близким в соседний поселок. А буквально через час нам стало известно, что были очередные обстрелы российскими оккупантами этого поселка – отец мальчиков погиб, судьба матери еще неизвестна. Бог спас детей», - сообщил Аброськин.