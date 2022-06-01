НГЗ не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не получится быстро национализировать

В списке украинских активов россиян под конфискацию нет Николаевского глиноземного завода, который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске. Глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков полагает, что быстро национализировать завод не получится.

Об этом сообщает «Forbes».

- Еще в начале войны мы сформировали списки активов, которые легче всего было бы конфисковать по решению суда. Этот объект очевиден с точки зрения того, кому он принадлежит, но он имеет такую ​​структуру собственности, что получить быстрое решение суда может быть не так-то просто? – считает Новиков.

Также он прокомментировал и вопрос об олигархе Вадиме Новинском – бывшем гражданине рф, который владел ЧСЗ в Николаеве.