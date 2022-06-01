Российский олигарх Фридман собирается принять украинское гражданство, - глава НАПК

Российский олигарх Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину.

Об этом сообщил глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков, передает «Forbes».

- Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче.

- Это налоги, что выгодно Украине. Финансировать уничтожение режима путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь путин разрушает и убивает российскую экономику и россиян тоже, - считает Новиков.

По его словам, санкции будут наложены на всех российских олигархов, если они не осудят публично войну, путина и не признают территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс. Иначе они потеряют все имущество в Евросоюзе.

- Группа Ермака – Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц и возможную процедуру выхода из-под санкций, в том числе путем передачи средств или активов в фонд покаяния. Пока идет обсуждение этой идеи. Окончательное решение принимает Президент Украины, - отметил глава НАПК.

Фридман является гражданином рф и Израиля, в числе его активов Альфа-банк, доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall DEA, телекоммуникационная компания VEON, российская торговая компания X5 Retail Group.

Ранее Фридман осудил вторжение российских войск в Украину.