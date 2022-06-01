В Мелитополе оккупанты перепрофилировали мясокомбинат под морг для своих солдат

Оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать «груз 200».

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

6 июня российские военные приехали в ООО «Арон-М» (Мелитополь, ул. Ломоносова, 370) и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. Руководство компании было уведомлено о «решении по временному их использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих».

Отмечается, что в настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе. Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе.

Кроме того, длительное хранение убитых тел связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому, практикуется так называемое «дозированное» отправление тел в рф и максимальное растяжение этого процесса во времени.