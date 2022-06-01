Террористы «ДНР» приговорили к смертной казни двоих британцев и марокканца, воевавших за Украину

Так называемый «верховный суд» террористической «ДНР» вынес приговор иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Эйден Аслин и Шон Пиннер из Великобритании и Саадун Брагим из Марокко приговорены к смертной казни.

Об этом сообщает «Медуза».

Их признали виновными в наемничестве и «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя «ДНР». У подсудимых есть месяц на подачу апелляции.

Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Брагим Саадун сдался в плен в Волновахе в марте.

В ОРДО судят еще одного иностранца – Эндрю Хилла из Великобритании. Ему приговор вынесен не был.