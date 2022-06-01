В селе на Николаевщине под завалами могут оставаться женщина и её внучка

Генерал полиции Вячеслав Аброськин ищет информацию о враче Ларисе Шалыге и её внучке Соне, которые могут оставаться под завалами в селе Великое Артаково.

Об этом Аброськин сообщил в Facebook.

Этот поселок находится на линии фронта, его постоянно обстреливают российские оккупанты.

«Несколько дней назад во время разговора с местным населением мне стало известно, что после артиллерийских обстрелов российскими оккупантами поселка Великое Артаково, возможно, под завалами находится местный врач и ее маленькая внучка. К сожалению, пробиться в этот поселок с первой попытки не получилось. Позже получил информацию, что люди во дворе нашли тело убитого фельдшера, которого там и похоронили, но никаких следов нахождения там женщины и ее внучки не обнаружили».