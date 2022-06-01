рф планирует объединить оккупированные территории Украины в «федеральный округ», - СМИ

Территории ОРДЛО, а также оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей Украины планируется объединить в один федеральный округ в составе россии.

Об этом сообщает «Медуза».

- Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут «референдумы» о присоединении к россии. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут, - пояснил один из источников.

Создание округа курирует заместитель руководителя департамента администрации президента рф по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался Донбассом в 2014 году. В то время террористические «ДНР» и «ЛНР» от кремля курировал Владислав Сурков. Вместе с Сурковым Рапопорт работал и в середине 2000-х. В кремле Рапопорта называют «кризисным менеджером».

Сейчас Рапопорт занимается подбором кадров для работы в оккупационных администрациях в ОРДЛО, а также в «военно-гражданских администрациях» в Херсонской и Запорожской областях Украины. Именно эти чиновники должны будут подготовить проведение «референдумов» о присоединении к россии. Пока обсуждаются две даты их проведения. Первая – «в середине июля, если ситуация на фронте позволит». И вторая, «более реальная» – 11 сентября, в единый день голосования в россии (в этот же день пройдут губернаторские выборы).

Также кремль активизировал поиск политтехнологов на должности «политруков» или «замполитов», которые будут работать на занятых российскими войсками украинских территориях. Несколько политтехнологов рассказали, что уже получали предложения поработать «политруками» на украинских территориях. Им предлагались должности заместителей глав городов.

- Курировать политику, общественную жизнь, медиа, подготовку к «референдумам». Даже социалку, - объяснил один из технологов.

Рапопорт, по словам двух собеседников «Медузы», сейчас и сам находится на Донбассе – а также периодически приезжает в Херсонскую и Запорожскую области. Один из источников назвал чиновника главным кандидатом на должность полномочного представителя президента россии в новом федеральном округе:

- Кириенко (заместитель главы администрации президента россии) хочет контролировать процессы и поставить туда своего приближенного.

Приоритет для работы на оккупированных территориях кремль отдает российским кадрам. Первым «замруководителя аппарата «ДНР» уже стал близкий к кремлю политтехнолог Александр Костомаров, который работал в администрациях Архангельской, Московской, Липецкой и Ульяновской областей.

- По факту Костомаров будет руководителем аппарата, местным Кириенко в Донецке, - пояснил чиновник, работавший с Костомаровым.

«Правительство» террористической «ДНР» также возглавил «варяг» из россии – Виталий Хоценко, который работал начальником департамента в российском минпромторге. Заместителем председателя «правительства «ЛНР» стал бывший вице-губернатор Курганской области рф Владислав Кузнецов.

- Для Кириенко это модельный регион. Он хочет показать путину, что у него есть управленческая команда, что он может заниматься даже такими сложными задачами и стать преемником, - подчеркнул один из близких к АП источников. - В регион пойдут очень серьезные финансовые потоки, Кириенко хочет их контролировать.

Собеседник добавил, что главари «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже в ближайшее время могут лишиться своих постов. Их также предполагается заменить на российских чиновников.