Президент Зеленский и СНБО ввели санкции против путина и остального руководства рф

Президент Украины Владимир Зеленский и СНБО ввели санкции против президента рф владимира путина и остального руководства страны-агрессора.

Об этом говорится в указах Президента Украины №400/2022 и 401/2022.

Также санкции ввели против пресс-секретаря путина дмитрия пескова, премьер-министра рф михаила мишустина, секретаря совета безопасности рф николая патрушева, министра обороны сергея шойгу, министра иностранных дел рф сергея лаврова. Всего в санкционный список СНБО попали 35 российских чиновников.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Украины, отмену виз и разрешений указанным лицам, запрет на полеты их самолетов в воздушном пространстве Украины, лишение государственных наград Украины, отмену всех выданных лицензий и разрешений, блокирование финансовых активов и запрет на операции с имуществом.

Также Зеленский подписал указ о введении санкций против российских университетов и их руководителей. В санкционный список попали 236 российских вузов.

Украинские образовательные, культурные и государственные учреждения должны расторгнуть все связи и соглашения, заключенные с российскими вузами, указанными в перечне СНБО.