Президент Зеленский посмертно наградил орденами пятерых николаевских морпехов

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил пятерых николаевских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщили в 36-й бригаде.

Бойцов наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Орден «За мужество» III степени (посмертно) присвоили:

- старшине Александру Булату; - старшине Владимиру Марцинко; - старшему солдату Олегу Бутенко; - старшему солдату Роману Переходе; - солдату Сергею Позднякову.

Кроме того, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени посмертно наградили подполковника Сергея Дердугу, командира 18-го отдельного батальона морской пехоты, который погиб на Николаевщине.