Президент Зеленский посмертно наградил орденами пятерых николаевских морпехов

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил пятерых николаевских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом сообщили в 36-й бригаде.
Бойцов наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Орден «За мужество» III степени (посмертно) присвоили:
- старшине Александру Булату;
- старшине Владимиру Марцинко;
- старшему солдату Олегу Бутенко;
- старшему солдату Роману Переходе;
- солдату Сергею Позднякову.
Кроме того, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени посмертно наградили подполковника Сергея Дердугу, командира 18-го отдельного батальона морской пехоты, который погиб на Николаевщине.