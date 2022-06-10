Львовские врачи спасли мальчика, пережившего кому – за его жизнь боролись почти три месяца

Во Львове врачи Западноукраинского специализированного детского медицинского центра спасли жизнь 10-летнему мальчику Льву, который пережил мозговую кому и кровоизлияние в мозг.

Об этом сообщается в Facebook медицинского центра.

Проблемы со здоровьем у мальчика начались после перенесенного коронавируса, у него развился диабет. За несколько дней до начала войны Лев попал в киевскую больницу ОХМАТДИТ, где 4 дня находился на аппарате ИВЛ.

Когда начались обстрелы Киева оккупантами, семья Льва приняла решение эвакуироваться во Львов. Ехали на собственном автомобиле, в дороге провели 27 часов. Трудный переезд без кислородной поддержки и медицинского сопровождения, по мнению медиков вызвал тяжелые последствия.

В мозговой коме Лев пробыл две недели, затем еще две недели провел в реанимационном отделении. Врач-анестезиолог Иванна Андрейчук больше месяца «выхаживала» маленького пациента в реанимации. В целом почти три месяца медики больницы боролись за его здоровье. Ребенок встал на ноги и начал ходить с поддержкой, полностью восстановилась функция рук.

- Лев сейчас почти полностью восстановился неврологически – он разговаривает и шутит, как и до болезни. Учился с учителями, работающими в больнице. Помнит почти все, кроме периода реанимации, но я даже радуюсь этому, - говорит мама Елена.

Сейчас Лев отправился на реабилитацию в специализированную клинику за границей. Родители хотят обезопасить сына от воздушных тревог, негативно влияющих на его психологическое состояние – когда слышит сирены, становится беспокойным и раздражительным.