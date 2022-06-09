В Херсоне оккупанты на военном грузовике устроили смертельную аварию

В центре Херсона случилось ДТП с участием российских оккупантов. Погиб 35-летний пассажир легкового автомобиля.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представительницу Нацполиции Херсонской области Татьяну Скубу.

- Транспортное средство «Урал», принадлежащее российским военным, ехало из микрорайона Шуменский в противоположную сторону. Военный автомобиль нарушил правила дорожного движения, потому что двигался по односторонней полосе и повернул под мост. В результате чего произошло столкновение с гражданским легковым автомобилем. Пассажир легковой машины погиб на месте, - рассказала Скуба.

Данные о других пострадавших в ДТП устанавливаются. В областном территориальном центре экстренной медицинской помощи комментировать произошедшее отказались, ссылаясь на отсутствие руководства.

Напомним, ранее в Херсоне оккупанты на внедорожнике устроили ДТП, тогда погибло два человека, четверо пострадали.