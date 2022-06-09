ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Европе находится около 4,8 миллиона украинских беженцев

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 9 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 10 июня.

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00:30 По обновленным данным ООН, в Европе зарегистрировано не менее 4,8 миллиона беженцев из Украины.

Об этом сообщает «Укринформ».

В Европе больше всего украинских беженцев в Польше – 1,15 миллиона, Германии – 780 тысяч, Чехии – 366 тысяч. В россии, по оценкам УВКБ ООН, находится 1,1 миллиона украинцев.

00:21 В Чернобаевке 8 июня российские военные похитили депутата местного сельского совета Сергея Черноусова.

Об этом сообщила его жена Светлана.

Черноусов является учителем физкультуры в Чернобаевском лицее. Сейчас его местонахождение неизвестно.

00:18 До конца июня британская компания Blighter Surveillance Systems отправит в Украину радары для борьбы с дронами. Об этом сообщает «Зеркало недели». Радары способны обнаруживать до 700 целей в 20 километрах и отличать БПЛА от птиц.