Президент Зеленский призвал вывести экономику из тени, чтобы обеспечить оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вывести экономическую деятельность из тени, чтобы обеспечить оборону государства.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский провел совещание с правительством, обсудил экономику и рабочие места. В частности, программу специальных грантов для поддержки малого и среднего бизнеса, развитие сектора безопасности, промышленное восстановление и привлечение инвестиций.

- Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни.