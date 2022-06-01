Президент Зеленский призвал вывести экономику из тени, чтобы обеспечить оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вывести экономическую деятельность из тени, чтобы обеспечить оборону государства.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Зеленский провел совещание с правительством, обсудил экономику и рабочие места. В частности, программу специальных грантов для поддержки малого и среднего бизнеса, развитие сектора безопасности, промышленное восстановление и привлечение инвестиций.
- Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни.
- Если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институций. Все, кто работает в украинской политике, кто влияет на общественную дискуссию, должны понять, что теневого в стране больше не будет, - сказал Зеленский.