Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали еще 33 оккупанта с техникой

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 9 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется...

07:18 Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует происки к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Нашей авиацией нанесена серия ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевым складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины.

По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 рашисты, реактивная система залпового огня «Град», несколько единиц бронированной техники, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Остальные вражеские потери уточняются.

Корабельная группировка черноморского флота держит наготове к осуществлению ракетных ударов чтыре надводных корабля и одну подлодку, вместе с ними на дежурстве один БДК.