Из Николаева из-за войны уже уехали около половины жителей, – Сенкевич

С начала полномасштабного вторжения рф из Николаева уехали более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, из 480 тысяч человек в городе осталось около 230 тысяч.

– Это мы смотрели по использованию воды и по вывозу мусора. В ближайшее время мы также хотим получить информацию от мобильных операторов с количеством мобильных телефонов и тогда сможем более точно оценить, сколько людей уехало, - заявил он.

Напомним, что в начале апреля Сенкевич сообщал, что из города выехали около трети местных жителей.

Позже оккупанты для обстрелов также начали использовать САУ «Пион» калибра 203 мм – в военной комендатуре Николаева призвали жителей нескольких районов временно покинуть свои дома.

Ким и Сенкевич попросили жителей области повременить с возвращением домой.