В США отреагировали на «смертный приговор» в «днр» для николаевских морпехов-иностранцев, защищавших Мариуполь

Соединенные Штаты Америки обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой «днр» и призывают рф соблюдать нормы гуманитарного права.

Об этом написал в Twitter госсекретарь США Этони Блинкен.

«Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и его решениях против законных комбатантов, служащих в Вооруженных Силах Украины. Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», – написал Блинкен.

Как известно, так называемый «верховный суд» террористической «днр» вынес приговор иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Эйден Аслин и Шон Пиннер из Великобритании и Саадун Брагим из Марокко приговорены к смертной казни.

По информации «Преступности.НЕТ», Шон Пиннер, Эйден Аслин и Брагим Саадун воевали в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты. Кроме того, на данный момент в плену у оккупантов находятся также иностранные граждане, которые являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты.