«Николаевоблтеплоэнерго» нужны дополнительные средства для полноценного запуска тепла: «Каждая пятая котельная повреждена обстрелами»

За более чем три месяца полномасштабной военной агрессии россии против Украины Николаев фактически каждый день подвергается обстрелам с вражеской стороны. Не избежала разрушений и инфраструктура ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которая нуждается в восстановлении.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевоблэнерго».

Различные повреждения получили 18 котельных, 6 подкачивающих насосных станций, 4 центральных тепловых пункта, сотни метров трубопроводов тепловых сетей диаметрами от 76 до 273 мм, здания служб и цехов предприятия.

«Каждый день – это вызов для нас, и каждый день – это наша маленькая победа. Все работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» понимают, что от нашей работы зависит тепло в жилищах николаевцев, поэтому мы работаем 24/7, ликвидируем своими силами все, что можем и на что хватает финансов. Мы готовимся к отопительному сезону, и делаем все необходимое, чтобы николаевцы получили качественные услуги», – комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

В то же время открытым остается вопрос расчетов горожан за тепло в ушедшем отопительном сезоне, ведь в связи с войной платежеспособность потребителей уменьшилась.

«Мы понимаем наших абонентов и все обстоятельства. Предприятие благодарно за посильные оплаты, и мы призываем и дальше закрывать долги. Впереди новый сезон, для старта которого нужно провести необходимые плановые и вынужденные ремонтные работы, кроме того, нам, как предприятию, нужно рассчитываться за энергоносители и одновременно решать текущие вопросы с разрушенным имуществом, чтобы осенью каждый николаевец был с теплом», - отмечает Николай Логвинов.

Одним из таких важных вопросов является вынужденная необходимость рассмотрения, во избежание в дальнейшем аварийных ситуаций, замены воздушных тепловых сетей на подземные. В условиях постоянных обстрелов – это очень актуально, однако стоимость реализации инициативы достигает более 4,7 миллиона долларов США. Еще один важный вопрос - установление дополнительной системы фильтрации, химической дегазации и смягчения воды на отдельных котельных, ведь город с технической водой, которую берут из Южного Буга, и она требует дополнительной обработки.