Политтехнологу Медведчука объявили подозрение в госизмене

Политтехнологу Виктора Медведчука и активному политическому комментатору заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в ОГП и СБУ.

По данным следствия, подозреваемый, будучи гражданином Украины, несколько лет оказывал рф помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Действуя в качестве «эксперта», он неоднократно участвовал в эфирах телевизионных передач, ток-шоу и интервью, распространяя наработанные российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, деморализацию украинской армии, формирование негативного имиджа Украины на международной арене.

Таким образом, подозреваемый проводил пропагандистскую деятельность, направленную на продвижение выгодных рф идеологических установок, чем способствовал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

В течение 2021 года политтехнолог принял участие в десятках пропагандистских программ на российском телевидении, записи которых опубликованы в свободном доступе в Интернете. Согласно заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы его высказывания в интервью и телеэфирах сознательны и направлены на предоставление рф помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее.

В результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с рф. Среди них – аналитические материалы по проведению «денацификации» и «демилитаризации» Украины. В настоящее время осуществляется комплекс мер по подтверждению возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения рф в Украину.

Установлено, что фигурант был связан с сотрудниками спецслужб страны-агрессора, которые действовали в Украине под прикрытием дипломатических должностей.

В ОГП и СБУ не называют имя подозреваемого, но, судя по фото, это Михаил Погребинский.

Ранее к Погребинскому уже приходили с обысками.

Погребинский является основателем и руководителем ОО «Киевский центр политических исследований и конфликтологии». 6 апреля стало известно, что Погребинский покинул Украину и направляется, вероятно, в Германию.

Напомним, как народный депутат запрещенной фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный, который считается доверенным охранником подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, с помощью оккультизма и «магии» воздействовал на своего «босса».