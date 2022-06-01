Ляшко объяснил, какие действия медиков на оккупированных территориях считаются предательством

Если врач выполняет свои обязанности на оккупированной территории и обеспечивает жизнедеятельность больницы, его не сочтут коллаборантом.

Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью «Украинской правде. Життя».

- Если оккупанты говорят: «Мы вам платим зарплату, а вы находитесь на территории заведения», я, как министр здравоохранения, буду отстаивать, что это не сотрудничество с оккупантами. Потому что у медиков нет другого выхода» , – говорит министр.

Ляшко отмечает, что если медик берет у оккупантов лекарства или бензин, то это не сотрудничество с оккупантами, а работа по обеспечению жизнедеятельности больницы, которая должна спасать украинцев.

Он также отметил, что Украина продолжает выплачивать заработную плату медицинским работникам, находящимся в оккупации. Однако получать зарплату от оккупантов Ляшко также не считает преступлением, потому что на этих территориях может не быть доступа к банкоматам или российские военные приостановят обращение украинских карт.

– Поэтому зарплата от российских оккупантов не является сотрудничеством. Это просто выживание до тех пор, пока наши Вооруженные силы Украины не придут и не освободят территорию. Главное не признавать оккупанта хозяином, – говорит Ляшко.

Однако, как сказал министр, человек будет считаться коллаборационистом и предателем, если проявляет инициативу, чтобы его назначили руководителем, сотрудничает с оккупационными властями по политическим мотивам и признает законность оккупации.