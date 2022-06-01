«Покойся с миром, Воин… Отомстим!»: В 36-й бригаде морской пехоты рассказали об офицере Щелинском, погибшем при обороне Мариуполя

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского рассказали о командире самоходной артиллерийской батареи старшем лейтенанте Владиславе Щелинском, который погиб во время обороны от российских оккупантов города-героя Мариуполя.

Соответствующий пост опубликован на странице бригады Facebook.

«Путь в армию у сумчанина был довольно типичным, как и у всех юношей, кто мечтал стать защитником Родины. В конце концов, семья, в которой рос Владислав, была по сути военной династией: отец и дедушка – артиллеристы, а дядя служил в морской пехоте. Поэтому, когда пришлось выбирать профессию, Влад предпочел Львовский видовой вуз. Учился с большим желанием, потому что стремился достойно продолжить семейные традиции. По распределению попал в морскую пехоту. Сначала занимал должность командира взвода в противотанковом дивизионе, а вскоре возглавил самоходную артиллерийскую батарею бригадно-артиллерийской группы», - говорится в сообщении.

Подчиненные, несмотря на юный возраст своего командира, уважали его. Прежде всего, за профессионализм, волевой характер и умение прислушиваться к каждому, дать совет.

– В войске все то, что нам преподавали в Академии, очень пригодилось. Особенно ощутима личная ответственность за подчиненных. Если в курсантские годы ты отвечал только за себя, то сейчас по каждому твоему решению – люди. А это около тридцати подчиненных, со своим характером, жизненными проблемами. К каждому нужен подход, – объяснял командир батареи.

А еще в свободное время Влад Щелинский любил спорт. Курсантом выступал за сборную вуза по военному многоборью. Неоднократно сходил на пьедестал соревнований разного уровня.

- Физическая выносливость для артиллериста имеет большое значение. Но главной все же является математическая подготовка. Ведь от того, как четко и быстро просчитаешь все параметры системы, зависит скорость выполнения боевого задания и поражения противника. У «снайперов большого калибра» каждый выстрел – точно в цель», – так утверждал старший лейтенант.

Указом Президента Украины Владимира Зеленского, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге мужественный офицер награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).