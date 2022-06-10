«Советнику» главаря террористической «днр» объявили подозрение за похищение и пытки херсонского журналиста

Подозреваемый Валентин Мотузенко Так называемому «советнику главы ДНР» сообщено о подозрении за похищение и избиение журналиста в Херсонской области. Действия оккупанта квалифицировали как жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушениях законов и обычаев войны, совершенныепо предварительному сговору группой лиц (части 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый занимая должность так называемого «советника главы ДНР» и руководя незаконным вооруженным формированием на территории Каховского района Херсонской области, в сговоре с другим представителем оккупационных властей отдал приказ похитить журналиста газеты «Новый день» из-за его гражданской позиции и профессиональной деятельности.

12 марта представители вс рф и участники незаконного вооруженного формирования, применяя физическую силу, задержали журналиста и перевезли его в помещение ранее захваченного райотдела полиции. Там пострадавшего приковали наручниками к батарее, допрашивали, угрожали расправой, избивали и незаконно удерживали в течение недели. Впоследствии его отпустили.

В результате таких действий журналист получил телесные повреждения разной степени.