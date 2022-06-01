У путина заявили, что лишат Японию права добывать рыбу возле Курильских островов

Представитель президента рф в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что россия лишит Японию права добывать рыбу возле Курильских островов.

Об этом сообщают росСМИ.

- Мы уже, по сути, ограничили их право (на вылов рыбы - ред.), причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову возле Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято, - заявил Трутнев.

Москва надеется, что место японских рыбаков возле южных Курил займут российские компании.

Сообщается, что это ответ россии на антироссийские санкции, которые вводит Япония. Согласно им, с 17 июня в россию нельзя поставлять грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры.

Напомним, 21 марта в российском МИД заявили, что РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора, а также отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

Решение Москвы стало ответом на санкции, которые Токио ввело из-за военной агрессии России против Украины.

Стоит отметить, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в Сейме 7 марта назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.

- Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет, - заявил Кисида.

Для Токио указанные острова – Северные территории, которые являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и по-прежнему удерживает под своим контролем. Власти Японии последние годы воздерживались от формулировки «исконные территории», когда говорили про Курилы, но 7 марта, на 12-й день войны РФ с Украиной, риторика поменялась.

Справка

Межправительственное соглашение между Москвой и Токио о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов действовало с 1998 года. Оно позволяло японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов в рамках выделяемой Москвой квоты.