Мы уже три месяца готовимся: Сенкевич не думает, что в ближайшее время россия попытается наступать на Николаев

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город уже три месяца готовится к возможному наступлению, и уверен, что вражеский десант, которого россия может высадить в Николаеве или области, будет уничтожен.

Об этом он рассказал в интервью «РБК Украина».

– На самом деле мы уже три месяца готовимся к возможному наступлению. Окапываемся, заливаем бетоном то, что нужно, готовим разные фортификационные сюрпризы к возможному нападению и, конечно, накапливаем войска для того, чтобы ударить в ответ. Я не думаю, что что-нибудь в ближайшее время изменится. Линия фронта находится на месте уже около месяца. Она несколько двигается туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они ожидают нападения или наступления нашей армии. Все сегодня ожидают перемен на фронте. Я думаю, они наступят, когда дойдет летальное оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО, – сказал мэр Николаева.

Также он высказал свое мнение о возможности высадки вражеского десанта в Николаеве или области.

– Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области, в частности, столько вооруженных людей – и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием – поэтому этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен, – уверен Александр Сенкевич.

Он напомнил, что уже были попытки россиян высаживать десант.

– Потом здесь по лесам в Николаевской области наши охотники его охотились и всех уничтожили. Этот десант можно сбросить или с неба или подойти с моря. Думаю, оба случая рассматриваются нашей армией и она готова встречать агрессора с оружием в руках, - резюмировал мэр Николаева.

Как известно, и Александр Сенкевич, и глава Николаевской ОВА Виталий Ким призывают жителей Николаева области повременить с возвращением домой.