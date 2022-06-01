Российские оккупанты продают свои продуктовые пайки и продолжают есть собак: «Правда, мясо жесткое»

Российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехвативших СБУ.

На одной из записей оккупант жалуется жене, что привезли банки с овощами, и они сразу же их выбросили. Жена предполагает, что пайки продают, а рашист подтверждает.

-У вас че покушать? -Покушать вот банки привезли консервные, какая-то закуска – морковка, капуста, мы сразу выкинули. Как поросятам. Щи какие-то непонятные. -У вас сколько пайков? -Щас пока нет. Куда-то налево ушли. -Наверно вывозят и продают? -Конечно.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам. Но не угадывает.

-Знаешь, что я сегодня кушал? Ты такого никогда не кушала. -Барсук? -Нет. -Мышь? -Нет. -Крысу? -Собаку. -О боже мой. Вас че вообще не кормят? -Ну мяса охота. -Ну и как? -Ну ниче, нормально. Правда, мясо жесткое. -Меня аж тошнит.

Напомним, в Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам ради развлечения, а другие оккупанты поедают украинских собак, из-за нехватки продовольствия.