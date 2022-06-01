Российские оккупанты продают свои продуктовые пайки и продолжают есть собак: «Правда, мясо жесткое»

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10.06.2022 13:28

Российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехвативших СБУ.

На одной из записей оккупант жалуется жене, что привезли банки с овощами, и они сразу же их выбросили. Жена предполагает, что пайки продают, а рашист подтверждает.

-У вас че покушать?

-Покушать вот банки привезли консервные, какая-то закуска – морковка, капуста, мы сразу выкинули. Как поросятам. Щи какие-то непонятные.

-У вас сколько пайков?

-Щас пока нет. Куда-то налево ушли.

-Наверно вывозят и продают?

-Конечно.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам. Но не угадывает.

-Знаешь, что я сегодня кушал? Ты такого никогда не кушала.

-Барсук?

-Нет.

-Мышь?

-Нет.

-Крысу?

-Собаку.

-О боже мой. Вас че вообще не кормят?

-Ну мяса охота.

-Ну и как?

-Ну ниче, нормально. Правда, мясо жесткое.

-Меня аж тошнит.

Напомним, в Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам ради развлечения, а другие оккупанты поедают украинских собак, из-за нехватки продовольствия.

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