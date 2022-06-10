«Сомнений нет – имеем дело с ордой»: В Украине насчитали около 400 преступлений оккупантов против культурного наследия

По состоянию на 10 июня уже задокументировано 388 эпизодов военных преступлений россиян против культурного наследия Украины.

Об этом сообщили в министерстве культуры и информационной политики Украины.

– То, с какой ненавистью, россияне уничтожают все украинское, говорит только об их агонии. Недавно под обстрел оккупантов снова попала Святогорская лавра Донецкой области. Горел Всехсвятский скит Святогорской лавры. Кроме монастырской братии и сестер, в храме находились около 300 беженцев, среди которых инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы. Сомнений нет – имеем дело с ордой. Но преступления оккупантов не только не могут уничтожить нашу идентичность, но и наоборот - только сплотили украинцев. Сегодня украинская нация обрела новую суперсилу. Мы имеем своих Героев, победоносно боремся и защищаем свое. Мы стали сильнее, а победа позволит нам все отстроить, – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Преступления россиян против культурного наследия зафиксированы на территории 13 областей Украины и в Киеве. Увеличилось количество зафиксированных разрушений по культурному наследию Харьковщины. Сейчас – это 97 эпизодов, больше всего – 79 – в Харькове и его окрестностях. В Донецкой области зафиксировано – 89, из них 53 – в Мариуполе. В Киевской области пострадали 70 объектов, из них больше всего – 44 в Бучанском районе. В Черниговской области зафиксировано 38 случаев, в Луганской и Сумской областях – по 28. Кроме того, 12 – в Запорожской области, 6 – в Житомирской области, по 5 – в Киеве и Херсонской области, 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Одесской области, 1 – во Львовской областях.

Поврежденные объекты потерпели различные степени поражения, в частности:

– 173 – легкого – это около 50 процентов зарегистрированных эпизодов почти по всем регионам Украины, кроме Донбасса; – 123 – среднего – до 50 процентов в Донецкой области и 25-30 процентов в Запорожской, Киевской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской; – 58 – тяжелого – до 25 процентов в Донецкой области и 10-15 процентов в Харьковской, Черниговской и Киевской областях. – 9 объектов в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях полностью уничтожены. – состояние 25 поврежденных объектов остается неизвестным.

В результате обстрелов, ракетных и бомбовых ударов россиянами в Украине разрушены и повреждены 119 объектов культурного наследия. Среди них: 21 памятник национального значения, 91 – местного значения и 7 – только что выявленных объектов культурного наследия.

Поссийские военные преступники уничтожили и повредили 142 религиозных сооружения, из них 51 – состоит на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценная историческая застройка. От действий оккупанты именно религиозные сооружения пострадали больше всего.

В Украине россияне уничтожили 42 мемориальных памятника в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ ст., 30 зданий и комплексов музеев и заповедников, 75 построек домов культуры, театров и библиотек, повреждены и некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

Информация о преступлениях россиян против культуры на территории Украины продолжает поступать. Специалисты МКИП проверяют и систематизируют полученные данные и публикуют их на специальном сайте: culturecrimes.mkip.gov.ua.