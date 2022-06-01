Оккупанты планировали выдавать жителям Киевщины паспорта СССР

Россияне планировали паспортизировать жителей Киевщины документами СССР.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов рф.

Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение рашистов на тех частях Украины, которые находятся под их оккупацией.

В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района. Во время его осмотра изъяли сотни незаполненных советских паспортов. Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца – от имени УССР. То есть все надписи на них исполнены не только на русском, но и на украинском языке. Подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из рф в начале полномасштабной агрессии против нашего государства.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.