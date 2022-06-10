«Начали вывозить поездами»: В Запорожской области оккупанты увеличили масштабы кражи зерна

Оккупанты уже поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым. Новый урожай они будут также воровать, в том числе и с помощью кораблей.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

– На сегодня с зерном происходят вопиющие факты воровства. Они начались более месяца назад, когда с наших элеваторов, токов они начали его забирать. Но масштабы воровства изначально были совершенно иные: примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах - они начали вывозить его поездами, - сказал Федоров.

Также он отметил, что оккупанты формируют автопарк фур, готовятся использовать порт Бердянска и оттуда собираются вывозить кораблями, баржами.