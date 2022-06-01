«Майор роту потерял. Теперь ходит, улыбается», – отец российского оккупанта возмущается порядками в армии рф

Российский оккупант пожаловался родителям, что отказался выполнять боевые задачи, за что командир пообещал отправить его к прокурору. Впрочем, россиянин уже неделю не может дождаться встречи с ним.

Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров рашистов, которые обнародовало Главное управление разведки.

Его отец советует рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении: «Ни жрачки, ни пивши, ничего у вас нет. Нет медицины, ничего».

Дальше он советует активнее жаловаться на здоровье.

- Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службі язва была. Говори – искривление позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… (убежал) оттуда. Теперь ходит, улыбается, – возмущается отец оккупанта.

Сын объясняет родителям, что у них практически отсутствует оружие:

«Одна боевая машина осталась. Механики все трёхсотые. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их разбили».

Отец рассказывает об общении родственников оккупантов с представителями российского командования: