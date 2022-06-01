Из российского плена вернули нескольких украинцев, в том числе главу Шевченковской ОТГ Пилипенко

Из плена россии в Украину вернули нескольких украинцев, в том числе главу Шевченковской объединенной территориальной громады Олега Пилипенко.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин.

— Каждый украинец будет возвращен из плена. Благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам военнопленных сегодня имеем хорошую новость – сегодня с плена вернули нескольких наших граждан, в том числе главу Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко. Это праздник, победа будет за нами! – сказал Копытин.

По информации «Преступности.НЕТ», обмен состоялся на границе Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, усилиями Главного управления разведки Министерства обороны из российского плена освободили украинского летчика, подполковника Романа Василюка.

Напомним, Украина провела обмен пленными с рф. Домой вернули 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.