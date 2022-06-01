Жительницу Николаева отдали под суд за поддержку оккупантов

В Николаеве будут судить местную жительницу, которая поддерживала оккупацию населенных пунктов.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Следствием установлено, что подозреваемая в нескольких антиукраинских Telegram-каналах размещала публикации, в которых оправдывала и отрицала вооруженную агрессию рф против Украины.
Также в своих постах она поддерживала временную оккупацию россией населенных пунктов Украины.
Напомним, как замглавы Баштанского райсовета Татьяне Мезиной объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами в Снигиревке.