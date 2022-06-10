Amazon в начале вторжения помог Украине «эвакуировать» важные реестры и данные

Компания Amazon Web Services помогла украинским министерствам и предприятиям перенести на безопасные серверы более 10 петабайтов данных – от земельного реестра и банковской информации до университетских учебных программ.

Об этом сообщает «Лига.net».

Раньше украинское законодательство требовало, чтобы такая информация хранилась на серверах, физически расположенных в Украине. Но незадолго до российского вторжения Верховная Рада приняла закон, позволив правительству размещать информацию на облачных серверах.

AWS пишет, что она одной из первых откликнулась на просьбу Украины помочь с миграцией данных. Информацию вывозили в специальных «чемоданах» AWS Snowball, прибывших в Украину в воскресенье, на третий день полномасштабной войны.

С тех пор AWS обеспечил миграцию в «облако» чувствительной информации 27 украинских министерств, а также десятков образовательных учреждений и частных компаний. Сейчас идет 61 миграция государственных данных из Украины и ожидается, что их будет еще больше.