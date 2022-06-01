Следствие установило еще двух оккупантов, причастных к зверствам на Киевщине

Следствие идентифицировало еще двоих военных преступников из оккупационной армии – Даниила Фролкина и Чингиза Антантаева.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

21-летний Даниил Фролкин из уже известной на весь мир после зверств в Буче 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Сухопутных войск в составе 35-й общевойсковой армии рф в марте во время оккупации села Андреевка Бучанского района незаконно задержал безоружного гражданского мужчину. Вместе с другим сослуживцами они силой поместили его в электрическую подстанцию. После избиения оккупант убил мужчину выстрелом в голову.

Также оккупант завладел автомобилем другого жителя села, ворвавшись в его дом и угрожая оружием. А в доме ветерана Второй мировой войны он похитил генератор, который снабжал дом электроэнергией. А еще – на глазах у 96-летнего мужчины он забрал его советские и украинские медали, ордена и награды.

«В сворованных медалях захватчик даже сфотографировался и выставил свой «подвиг» в соцсети. Благодаря усилиям Киевской областной прокуратуры, СБУ и Нацпола «героя» нашла и подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством», – отметила Генпрокурор.

Идентифицирован и уведомлен о подозрении также Чингиз Атантаев – военнослужащий воздушно-десантных войск рф. Он также отметился в оккупированной Андреевке проведением незаконных допросов жителей и обысков в их домах граждан. При этом он запугивал гражданских и угрожал им убийством.