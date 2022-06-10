«Все уже зае*ало здесь всех»: Сбежавшие из-под Киева на Восток Украины оккупанты называют себя бомжами

Сбежавшие из-под Киева на восток оккупанты потеряли боевой дух и называют себя бомжами.

Об этом свидетельствует очередной перехваченный СБУ разговор оккупанта с его родственницей.

В разговоре командир танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, на вопрос жены о боевом духе отвечает: «…уже ни у кого не боевое (настроение – прим.). Все уже зае*ало здесь всех».

Он отмечает, что они живут в лесу: «...мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа. На улице живем в лесу».

«Очевидно, оккупанты предпочитают «воевать» с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить. А наши защитники быстро переселили их в комары и клещи. Но вскоре такие природные условия могут измениться для захватчиков до уровня удобрения в украинской земле», - добавляют в СБУ.

Напомним, российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками.