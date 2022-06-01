В Минобороны Китая заявили, что не оказывали военную помощь рф

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что его страна не оказывала военную помощь рф.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на CNN.

Глава Минобороны Китая и его американский коллега Ллойд Остин впервые провели личную встречу. Разговор, в частности, касался Украины. Война россии против Украины оказалась одним из спорных вопросов.

Остин призвал своего китайского коллегу не оказывать россии никакой материальной поддержки. На пресс-конференции после встречи представитель Минобороны Китая Ву Цянь подчеркнул, что Китай этого не делал.

- Китай не оказывал россии военной помощи. Это точно, - сказал он.

Встреча состоялась во время четвертой поездки Остина в Индо-Тихоокеанский регион по официальному запросу военного руководства Китая. Она длилась около часа (вдвое больше, чем планировалось). Согласно заявлениям китайской стороны, встреча была «откровенной, позитивной и конструктивной и дала хороший эффект».