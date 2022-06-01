В Сербии задержали экс-генерала СБУ Наумова, который сбежал из Украины и фигурирует в деле о госизмене

В Сербии задержан бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Андрей Наумов. Его подозревают в отмывании средств.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте «Прешево», за рулем сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов. После обыска в автомобиле полицейские обнаружили незадекларированные 608 тысяч евро, 124 тысячи долларов и два изумруда. Обоих задержанных доставили в полицию города Ниш по подозрению в отмывании средств.

Андрей Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Он также фигурировал в расследовании журналистов «Схем» о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего. В СБУ Наумов возглавлял внутреннюю безопасность.

Перед началом полномасштабного вторжения армии РФ Андрей Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.

Во второй половине марта по ряду адресов Андрея Наумова прошли обыски. Это связано с расследованием ГБР, начатым по статье 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), в котором фигурирует Наумов. Президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания.

Издание «Страна» писало, что Александр Акст известен под прозвищем «Саша Немец» и был связан с Наумовым.

«Акст – гражданин Германии и реальный владелец компании «Премиум пакет» – это почтовый оператор, который под прикрытием курьерской доставки занимается контрабандой. Он вошёл в контакт и наладил «крышу» в МВД, СБУ и погранслужбе», – пишет издание.

По его данным, Акст успешно наладил «почтовую» контрабандную схему для избегания налоговых платежей на таможне. Груз оформляли не как единое целое, а как тысячу посылок, которые не подпадали под платежи.