ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Из фронтового поселка на Херсонщине не могут выехать 15 человек из дома престарелых

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 10 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 11 июня.

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00:27 В Высокопольской поселковой громаде Бериславского района ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Все административные здания разрушены. Местное население самостоятельно уходит, а при наличии транспорта выезжает на подконтрольную Украине территорию. На оккупированной части громады отсутствует мобильная связь. На деоккупированной части мобильная связь слабая.

«В самом поселке расположено стационарное отделение для пожилых людей, в котором находится 15 человек. Пожилые люди и инвалиды нуждаются в срочной эвакуации специализированным транспортом через зеленые коридоры! Нужна эвакуация оставшегося населения, не имеющего возможности уехать самостоятельно!» - говорится в сообщении.

00:11 На Харьковщине оккупированным поселком Боровая руководят гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Роздорожный. Прислуживают им местные коллаборанты.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

Семашко ранее являлся заместителем председателя, управляющим делами Барановичского исполкома Брестской области Беларуси. До этого возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме города Барановичи. 1 июня представлен активу Боровской громады в качестве председателя от оккупационных властей.