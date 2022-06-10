«россия хочет разрушить каждый город Донбасса», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты принесли на Донбасс разрушения и ВСУ делают все, чтобы остановить врагов.

Об этом он сказал во время видеообращения.

- Продолжаются жесточайшие бои на Донбассе. Каждый день повторяю эти названия: Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск, многие другие. Повторяю на совещаниях с военными, дипломатами, в разговорах с представителями государств-партнеров. россия хочет разбить каждый город Донбасса, каждый – это не преувеличение. Как Волноваху, как Мариуполь. Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов – это все, что может дать россия соседям, Европе, миру. Пожалуй, это самый быстрый пример полной деградации любого государства – путь, который прошло российское государство за 107 дней.