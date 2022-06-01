Война на Николаевщине: За сутки ликвидировали 39 оккупантов и более 10 единиц важной техники

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 10 июня доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 11 июня, происходящими на территории Николаевской области.
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08:40 По состоянию на 11 июня с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 4802 гражданских объекта, сообщили в ОВА (+19 за сутки, - ПН).
Из них:
- объекты жилого фонда - 3020,
- медицинские заведения - 34,
- учебные заведения - 210,
- заведения культуры - 99,
- объекты промышленных предприятий - 42,
- объекты жизнеобеспечения: газо - 631, электро – 392, водо – 23, теплоснабжения – 71,
- другие невоенные объекты – 280.
За сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались для изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов десять раз и изъяли девять ВОП.
Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 11 июня в заведениях временного размещения Николаева находятся 432 внутри перемещенных лица. Всего из Николаевской области эвакуировано 22460 человек.
07:11 Противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны. Не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиции вертолетными ударами с воздуха, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 - по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области.
В ходе изучения маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонщины наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи.
В общем, за сутки силами наших подразделений, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 рашистов, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и четыре бронированных, три грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и две гаубицы «Мста-Б». Метко уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.
В Черноморской операционной зоне идет блокировка судоходства, вражеские корабли держат под угрозой ракетных ударов почти всю территорию Украины. На четырех надводных кораблях и двух подлодках – 40 крылатых ракет типа «Калибр». Рядом с ними – два больших десантных корабля.