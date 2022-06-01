Война на Николаевщине: За сутки ликвидировали 39 оккупантов и более 10 единиц важной техники

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 10 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется...

08:40 По состоянию на 11 июня с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 4802 гражданских объекта, сообщили в ОВА (+19 за сутки, - ПН).

Из них:

- объекты жилого фонда - 3020, - медицинские заведения - 34, - учебные заведения - 210, - заведения культуры - 99, - объекты промышленных предприятий - 42, - объекты жизнеобеспечения: газо - 631, электро – 392, водо – 23, теплоснабжения – 71, - другие невоенные объекты – 280.

За сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались для изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов десять раз и изъяли девять ВОП.

Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 11 июня в заведениях временного размещения Николаева находятся 432 внутри перемещенных лица. Всего из Николаевской области эвакуировано 22460 человек.

07:11 Противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны. Не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиции вертолетными ударами с воздуха, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 - по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области.

В ходе изучения маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонщины наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи.

В общем, за сутки силами наших подразделений, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 рашистов, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и четыре бронированных, три грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и две гаубицы «Мста-Б». Метко уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.

В Черноморской операционной зоне идет блокировка судоходства, вражеские корабли держат под угрозой ракетных ударов почти всю территорию Украины. На четырех надводных кораблях и двух подлодках – 40 крылатых ракет типа «Калибр». Рядом с ними – два больших десантных корабля.